Macinkovy sny o lexaurinu a vyžírkách
Motoristé chtějí rozdmychávat nenávist a poškodit svobodomyslnou kulturu, která je připravená ozvat se nahlas
Ministr kultury Oto Klempíř opět neminul příležitost dokázat, že nerozumí rezortu, který vede. A navíc velmi nechutným způsobem. Na sítích napsal, že mu údajně lidé píšou, „proč jde téměř milion korun z veřejných peněz fondu na film o queer komunitě? Proč stát financuje aktivismus? Proč se nepodporuje něco, co má širší přínos?“ Následně uvedl, že je chyba, když ministr kultury nemá možnost ovlivnit dotace, které rozdává Státní fond audiovize, což prý způsobil jeho předchůdce Martin Baxa. „Takhle to dál nejde. Už brzy předložím novelu zákona, která to změní,“ napsal Klempíř.
Martin Baxa s tím nemá nic společného, systém vznikl dávno před ním. Filmová producentka Hedvika Dočekalová na sítích rozmetala Klempířovu argumentaci na prach. Mimo jiné připomněla, že film, který ministra tak pobouřil, je animovaný snímek, jenž získal podporu 967 tisíc korun. Zmíněná dotace „představuje 0,04 procenta rozpočtu“ fondu, nejde tedy o žádnou astronomickou částku. Producentka dále mimo jiné připomněla, že „fond audiovize stojí za filmy, které viděly miliony diváků, získaly oscarové nominace, reprezentují Česko v Cannes, generují desítky miliard v ekonomice a zaměstnávají desítky tisíc lidí“. Mimochodem na všechny filmy s queer tematikou šlo podle Dočekalové jen 0,075 procenta rozpočtu fondu.
Klempíře ale fakta nezajímají, prostě krmí voliče hladové po pomstě. A tenhle druh hladu nemizí, jen sílí. Ministr si vybírá snadné terče, zástupce menšin, jako jsou právě queer lidé. Proč by o nich nemohl vzniknout film? Jsou méněcenní? Mají se podle ministra skrývat?
