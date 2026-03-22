0:00
0:00
Kultura22. 3. 20263 minuty

Výstava týdne: Dvojník U Kamenného zvonu – mezi silným českým uměním a zbytečným Warholem

Jan H. Vitvar

Galerie hlavního města Prahy v posledních měsících řádně rozvířila zdejší výtvarné vody svými výstavami o ryze aktuálním dění. Ať už šlo o už skončené Umění aktivismu v Městské knihovně či o stále probíhající akci Slobodná národná galéria v Domě fotografie. Expozice v jejím třetím výstavním prostoru, jímž je Dům U Kamenného zvonu, se z tohoto proudu poněkud vymyká. Ale ani Dvojník kurátorky Kristýny Jirátové se nevyhýbá naší přítomnosti.

„Dvojník je nesmírně široké a nakažlivě přitažlivé téma, které lze nahlížet z mnoha perspektiv,“ píše Jirátová v úvodu katalogu výstavy a přesně o to se ve svém projektu pokusila. Téma je pro ni odrazovým můstkem nejen pro kompletní prozkoumání fenoménu dvojnictví, které v katalogu rozebírá ze všech možných úhlů pohledu, ale také pro průlet dějinami výtvarného umění, přičemž nemluvíme zdaleka jen o tom domácím.

Kdo si bude před návštěvou výstavy listovat jejím katalogem, může pak být v galerii zklamán či minimálně zmaten. Světoznámá díla Hanse von Aachena, Giorgia de Chirica, Egona Schieleho nebo Reného Magritta, na nichž Jirátová v knize ilustruje, k čemu ve výzkumu dvojníků došla, a na stránkách je reprodukuje v podobě velkých fotografií, totiž na výstavě u Zvonu nenajdeme. Což ovšem neznamená, že se do dvou pater galerie nevešla spousta jiných artefaktů s podobně silnou informační – a leckdy i uměleckou – hodnotou.

