Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Kultura22. 3. 20262 minuty

Album týdne: Bonnie „Prince“ Billy je zase doma – s rodinou a deskou o síle lásky

Pavel Turek

Písně jsou pro Willa Oldhama deníkem, v němž se odráží celý jeho život. Novinka We Are Together Again, kterou natočil pod svým nejslavnějším pseudonymem Bonnie „Prince“ Billy, je v pořadí už jeho třicátým prvním albem a zdaleka na něm nepůsobí jako někdo, kdo se vyčerpal – naopak jako by se vypsal k naprosté excelenci. 

Název alba „opět jsme spolu“ odkazuje ke skutečnosti, že Bonnie „Prince“ Billy se po dlouhých letech a žánrových odbočkách vrací do svého rodiště Louisville v Kentucky na břehu řeky Ohia. Znovu se tu setkává s místními muzikanty, a dokonce i s členy své rodiny: po dvaceti letech mu na nahrávce na baskytaru hostuje bratr Ned a o smyčcové aranže se postaral bratranec Ryder McNair, mistr svého oboru, který tyto schopnosti jinak zúročuje ve filmové hudbě, namátkou ve filmech Ridleyho Scotta Klan Gucci nebo Gladiátor II.

↓ INZERCE

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

