Němci už nevítězí 

Objektivní data a průzkumy veřejného mínění jednoznačně sdělují, že Německo prochází skvělým obdobím svých dějin.“ Není to ani osm let, co těmito slovy začínala reportáž Respektu z předvolebního Německa. Tamní společnost byla spokojená a bylo předem jasné, že ve funkci kancléřky znovu potvrdí Angelu Merkel. A dnes? Čtyřicet procent Němců se kvůli atentátům a nárůstu kriminality bojí ve veřejném prostoru. Nacionalistická Alternativa pro Německo (AfD) sílí a v předčasných volbách 23. února se soudě podle průzkumů stane druhou nejpopulárnější stranou. Co se to s našimi sousedy stalo – a kudy vede cesta zpět na výsluní?