Každá žena nad čtyřicet zná muže, který je fanoušek Boba Dylana

Velmi. A neříkal bych tomu nepřesnosti, ale umělecká dramatizace. Setkávám se s reakcemi mnoha známých, dylanovských fanatiků i lidí, kteří Newport zažili – a jsou stejné, jaké jsem měl i já. Všichni jsme na film šli s tím, že budeme tvůrce nesnášet za to, co s příběhem provedli. Nicméně z kina odcházíme překvapení tím, jak se nám líbil. Hlavou se nám honí, o kolika věcech jsme se domnívali, že je tvůrci zkazí, ale oni je trefili. A na prvním místě je to hudba.