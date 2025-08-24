Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera
Spojené národy vyhlásily, že v Gaze panuje hladomor a je bezezbytku způsoben člověkem. Ruská vláda nařídila prodejcům telefonů, aby do všech nových zařízení nainstalovali vládní messenger Max, kterým chce nahradit jiné podobné služby a získat tak možnost bez omezení monitorovat, o čem si její občané povídají. Ruský prezident Putin dál kladl nesplnitelné požadavky na Ukrajinu a Západ, jinak nechce skončit se svou agresivní válkou. Čmelák je pro některé vojenské úkoly skvělá volba, řekl na adresu známého práškovacího letadla, oficiálně známého jako Zlín Z-37, ředitel Leteckého muzea v Kunovicích Martin Hrabec, a reagoval tak na zprávu, že upravený stroj používá ukrajinská armáda k sestřelování dronů, o čemž ale není úplně jisté, jestli je pravda. Kim Čong-un přivítal ty severokorejské vojáky, kterým se podařilo vrátit z ukrajinské války, kde nastupovali do boje pod ruským velením. V průzkumech ztrácelo Okamurovo hnutí SPD, posilovali Piráti a STAN. V jednom z masných výrobků firmy Vodňanské kuře z koncernu Agrofert šéfa opozice Andreje Babiše objevila veterinární správa bakterie listerie a musela je stáhnout z obchodů. Firmy Agrofertu, mezi nimi Vodňanské kuře, neuspěly se sérií stížností kvůli odepřeným dotacím. Vylidňující se východoněmecké město Eisenhüttenstadt nabídlo každému, kdo o to projeví zájem, dvoutýdenní bydlení zdarma, ať si život na polsko-německé hranici vyzkouší. Ozvalo se 1700 zájemců, a to radnice považuje za ohromující úspěch. Experti došli na základě nálezů k tomu, že Strakonice byly živoucím a prosperujícím městem už v 8. století. V Trutnově začal festival Trutnoff, známý jako Východočeský Woodstock. O pár kilometrů na jih rozduněl okolí města Kuks festival barokní hudby. Viktore, to nerad slyším. Zlobí mě to. Vyřiď to Slovákům. Jsi můj velký přítel, odpověděl americký prezident Donald Trump maďarskému premiérovi Viktoru Orbánovi na stížnost, že do Maďarska a na Slovensko neteče kvůli válce ropovodem Družba žádná ropa. Botswana se stala celosvětovým lídrem v potírání viru HIV u mladých lidí a Spojené státy se připravují na další očekávané epidemie spalniček. Média přinesla zprávu, že v Kolovči, o níž zpravodajské agentury referují jako o svérázné chodské obci, která je specifická svým osobitým humorem, se po šestileté pauze opět roztočil zázračný dřevěný mlýn, který přemílá báby na dívky. Matka a dcery Kellnerovy vykoupily od Petra Kellnera juniora, syna z prvního podnikatelova manželství, jeho desetiprocentní podíl PPF a staly se tak majitelkami celé firmy. Bistro v Potštejně na Rychnovsku slaví úspěch se svou inovací, kdy místo párku tlačí do rohlíku vlašský salát. Olomoučtí vědci geneticky upravili ječmen, aby byl výnosnější a odolnější. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek rozhodl, že základní menstruační pomůcky musejí být od ledna k dispozici zdarma ve všech školách. Uplynulo čtyřicet let od propršeného závodu formule 1, kde Ayrton Sen- na získal své první vítězství a odstartoval tak svou kariéru jednoho z nejlepších řidičů historie. Vědci zjistili, že kvůli světelnému smogu chodí ptáci žijící ve městech spát o padesát minut později než jejich venkovští kolegové, a jsou pravděpodobně chronicky nevyspalí. Liberec se rozhodl neponechat nic náhodě a po 65 letech vrátil před svou radnici morový sloup.
