Událost týdne: Než aby šla televize CBS do střetu s Trumpem, raději vyhodila Stephena Colberta

Nejde jen o Colberta. S ním na CBS končí po dvaatřiceti letech i celá The Late Show, kterou před ním dvě desetiletí moderoval David Letterman. Co se asi musí aktuálně dít s americkou společností, když se i gigantická televizní stanice raději rozloučí s vlajkovou lodí svého komediálního programu, než aby šla do střetu s prezidentem, který je paradoxně lidem po celé planetě víc pro smích než ty nejlepší fóry Stephena Colberta?