Pod nánosem sebeklamů

Celé to začne hnusným komentářem na Instagramu. Spisovatel Oscar zahlédne v Paříži filmovou hvězdu Rebeccu Latté a neodpustí si napsat post plný poznámek na její vzhled: „Nejenže zestárla. Ztloustla, přestala se o sebe starat, má odpornou pleť a chová se jako hlučná, sprostá ženská.“ Ona si ho však vyhledá a v e-mailu ho konfrontuje: „Čau debile, četla jsem, co sis dal na instáč. Jako by se mi na rameno vysral holub a letěl dál.“ A tak odstartuje dlouhá výměna e-mailů, jež se z úvodních urážek překlápí v porozumění, důvěru a nečekané pouto. Začnou si svěřovat věci, které by nikomu jinému nepřiznali.