Dopisy z pokoje do pokoje

I nevelký soubor má totiž svůj příběh a své drama. Specifičnost dopisové výměny tkví v tom, že pisatelé bydleli v jednom bratislavském bytě, každý ve svém pokoji, v zásadě si tedy zanechávali vzkazy. Nebyli na sebe zvyklí. Otec získal syna do péče nedlouho předtím, po rozvodu. Teenager Jakub se emancipoval, postupující rakovinou oslabený Dežo nebyl spokojen s podílem syna na chodu domácnosti, jehož součástí byl pes Havran. Mluvit spolu asi úplně nesvedli, hašteřili se, tak si psali – o svých pocitech, o tom, co dělají, jak vnímají toho druhého, co by si představovali.