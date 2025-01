Má Tomio Okamura skončit u soudu?

Okamurův plakát rasistický je, o tom není třeba debatovat a nepotřebujeme na to verdikt soudu. Tvrzení majitele SPD, že to „byla sranda“, je skutečně k popukání. Asi by se tolik nesmál, kdyby byl na billboardu zachycen někdo podobný Okamurovi, jak třeba znásilnil nezletilou dívku. Ale rasismus jeho voličům nevadí, takže se ani on nezmění.