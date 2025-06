Seriál týdne: Komik Nathan Fielder s trenažérem života posouvá hranice, co je možné v televizi

Přes promyšlenou žánrovou neukotvenost – střídá se tu reality show, dokument a krutý psychologický experiment – podniká další odyseu pro porozumění mezilidské interakci a (možná i) sobě samému. Není jasné, co je realita, co fikce, co parodie, co je vážné, co je on a co postava. Pohybuje se ladně mezi autenticitou a absurdním konstruktem, přičemž i z něj může znenadání vytrysknout upřímnost. Komplexní řada pak graduje odhalením a do bravurní lakonické tečky, jako perfektně vypointovaný vtip. Nenechte se ale zmást, právě jste viděli zásadní umělecké dílo.