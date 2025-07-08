Ranní postřeh Nory Fridrichové: Vítejte na kongresu paniců
Každé všední ráno najdete na webu Respektu postřeh osobností k aktuálním událostem
Na svých účtech na sociálních sítích jsem zveřejnila video a doplnila ho textem: „Roste tu generace 30letých paniců, kteří nenávidí ženy. Neumí s nimi komunikovat, úspěšní nejsou dokonce ani v seznamování on-line. Přesouvají se do tzv. manosféry a k obdivu machistických influencerů typu Andrewa Tatea. Je to celosvětový problém.“
Diskuse, která se na mých účtech následně rozjela, ale ukázala, že v ČR tento problém není a nikdy ani nebude!
„Woke uměle vytvářené problémy od lezeb. Někdo ty novináře musí platit, aby tyhle konspirace pouštěli do světa.“
„Nemohl by se k tomu někde vyjádřit také nějaký muž, kterého se to přímo týká? Protože on ten problém není jen v těch mužích, ale i v těch ženách.“
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu