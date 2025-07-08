0:00
7. 8. 20252 minuty

Ranní postřeh Nory Fridrichové: Vítejte na kongresu paniců

Každé všední ráno najdete na webu Respektu postřeh osobností k aktuálním událostem

Nora Fridrichová

Na svých účtech na sociálních sítích jsem zveřejnila video a doplnila ho textem: „Roste tu generace 30letých paniců, kteří nenávidí ženy. Neumí s nimi komunikovat, úspěšní nejsou dokonce ani v seznamování on-line. Přesouvají se do tzv. manosféry a k obdivu machistických influencerů typu Andrewa Tatea. Je to celosvětový problém.“ 

Diskuse, která se na mých účtech následně rozjela, ale ukázala, že v ČR tento problém není a nikdy ani nebude!   

„Woke uměle vytvářené problémy od lezeb. Někdo ty novináře musí platit, aby tyhle konspirace pouštěli do světa.“

„Nemohl by se k tomu někde vyjádřit také nějaký muž, kterého se to přímo týká? Protože on ten problém není jen v těch mužích, ale i v těch ženách.“  

