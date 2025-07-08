Emisní povolenky jsou kardinální ostudou koaličních i opozičních politiků
O smyslu boje proti klimatickým změnám už asi nemá cenu se přít. Česká politická elita v něm zatím volí nejhorší možný scénář: pokorně schválit v Bruselu změny, pak dlouho mlčet a pak se proti společným návrhům populisticky vymezovat
Ambice Evropské unie v boji proti klimatickým změnám jsou bezpochyby smělé: snížit emise skleníkových plynů do roku 2040 o 90 procent oproti roku 1990. A v posledních letech se tyto záměry projevují v denní praxi úplně všech, i v životech běžných voličů. Emisní povolenky pro domácnosti měly být podle původní teorie (poté, co roky platí pro velké firmy) finálním krokem k tomu, aby co největší část společnosti přešla na klimaticky šetrné technologie. Tedy aby omezila spotřebu uhlí, plynu a pohonných hmot. Odpustky za používání špinavých technologií budou znamenat platbu za každou tunu skleníkových plynů, které budou firmy přenášet na spotřebitele. Začít platit mají od roku 2027.
Plán to byl velkolepý a odpovídal duchu doby. Šest let staré rozhodnutí podstoupit bolestivý přechod na zelenou ekonomiku bylo historické a měl to být začátek nové kapitoly lidstva. Zárodky plnění plánu v podobně emisních povolenek se zrodily na konci roku 2019 za vlády Andreje Babiše, když se členské státy zavázaly ke snižování emisí skleníkových plynů. Přesné kontury získal ve druhé polovině roku 2022, když probíhalo české předsednictví pod vedením Petra Fialy, jež dokázalo najít shodu mezi 27 státy na tom, jak přesně budou emisní povolenky pro domácnosti vypadat.
Emisní povolenky budou znamenat zdražení, ale jejich výhody politici zamlčují
Od té doby uběhly tři roky a opozice vedená hnutím ANO i kabinet Petra Fialy postupně začaly proti povolenkám brojit. Možná proto, že je před volbami a jde o výrazně nepopulární téma, jelikož se to lidem propíše do jejich rodinných rozpočtů, anebo možná proto, že si v dobách schvalování politici neuměli představit, o jak velký zásah jde. „Nové emisní povolenky zavádět nebudeme, protože nechceme lidi vystavit zdražování pohonných hmot nebo bydlení. Lidé nesmějí doplácet na nesmyslné ambice. Naopak pracujeme na tom, abychom celou věc upravili a zrušili,“ prohlásil premiér Fiala v červnu na tiskové konferenci.
