Vyzvedla bych tě na nádraží a venku by bylo trochu chladno, ne tak jako u vás, ale jsme přece jenom v podhůří. Dali bychom si v nádražní hospodě pivo, dvě, možná tři, seděli bychom u stolu trochu stranou, dokud by se nás někdo z místních neujal. Museli bychom potom vypít několik panáků, aby si o nás nemysleli, že jsme outlocitný, krmili by naše feny tlačenkou a utopencem a tmavovlasá žena za pípou s věčnou cigaretou v koutku by nám dovolila kouřit uvnitř, i když se to nesmí. Dlouho bychom ale nezůstali, táhla bych tě domů přes lávku, je v noci osvícená modrým světlem, jako bychom byli v Bostonu. Přes lávku, přes park, možná bychom se zastavili u řeky, kde voní vlhká zem, začala bych se po chvíli klepat zimou a ty bys řekl: tak už poď, ne.