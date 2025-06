MASTER‘S HAMMER V AMERICE

24. května 2018, 4.30 ráno. Velkej vak z batohoviny na dvě kytary, co tak skvěle a bleskově ušila Yvonna, teď vedle palubního kufru se zásobou trenýrek a svršků redukuje počet mých zavazadel na dvě. Kufry s nástroji, merchem a dekoracemi na letištních vozících dávají naší skupině ráz kočovných muzikantů, což ve skutečnosti jsme. Předevčírem jsem vidlema nabíral posečenou trávu v Domaníně, dnes přistaneme v New Yorku. Vládkyněmi mých nocí u otevřeného okna byly žáby s jejich roztouženými písněmi, dnes řvoucí motory boeingu rozrážejí éter, aby dopravily pár taktů nevkusné hudby až na konec světa. Na louce před chalupou jsem se předevčírem napásl pampelišek a teď jím letecké ne-jídlo plastovým příborem. Dávám si teď sklenku červeného od černé letušky a prohlížím Delta Magazine s Brousilovými fonty. Do krku mi víno klouže, pod náma je velká louže, rýmuju spontánně. Bubeník se zvukařem zase halekají sprostý vtipy a řehtají se jako hluchý, tympanista to komentuje: „zase ten fekální humor na cestách“, a já mám hotovej refrén, aspoň nemusím pro nápady daleko.