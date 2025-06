Kdepak, Polsko ještě zdaleka nezhynulo…

Jak už bylo mnohokrát řečeno, výsledek polských prezidentských voleb, ve kterých zvítězil opoziční kandidát Karol Nawrocki, určitě ovlivní evropskou politiku. Než ale začneme přemýšlet nad tím, čím tento výsledek je, je užitečné si říct, čím není: není to ohrožení polské demokracie, ačkoli strana Právo a spravedlnost (PiS), která Nawrockého dostala do politiky, v minulosti prokázala, že to s demokracií nemyslí vždycky dobře. A není to ani další důkaz toho, že Polsko a celá Evropa s ním se dál posouvá k populismu, ačkoli i ten PiS ve velkém provozuje.