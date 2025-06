Kauza Blažek: Když se vám sečte kapitál nedůvěry

Důležité je i to, kdo se do aféry zapletl. Když před dvěma lety propukl skandál ohledně Blažkova setkání s proruským a klientelistickým poradcem Miloše Zemana Martinem Nejedlým, psal jsem na této stránce, že ministr spravedlnosti překračuje neustále hranice a jeho šéf Petr Fiala mu to promíjí. „Otázkou jen je, jak dlouho dokáže Blažek chodit na pomyslném nataženém laně, aniž by se zřítil. Jeho sebevědomí, že se mu nemůže nic stát, oslabuje instinkty. Pokud Blažek spadne, všechna jeho škobrtnutí, přehmaty, kontakty a kauzy se dostanou do úplně jiného světla a mohou způsobit, že Blažek s sebou strhne i Petra Fialu.“