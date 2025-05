Za maskou ženství a mužství se skrývá prostě jen lidská bytost

Mám pocit, že tato kniha vznikla v jakémsi dávném, zapomenutém období dějin. V Polsku stále vládl komunismus, i když už probíhala jeho demontáž. Neexistovaly počítače ani internetové vyhledávače. Byla to velmi náročná, složitá doba, politicky i ekonomicky. Tvořila jsem ji na psacím stroji, a abych si mohla ověřit fakta, musela jsem jít do knihovny a ručně prohledávat zdroje. Měla jsem tehdy malé dítě a pracovala jsem ve svém prvním zaměstnání jako psycholožka. Psala jsem po nocích, až když byl doma konečně klid. Pamatuji si na všechny obtíže, které psaní provázely, vlastní netrpělivost a pokušení chvátat s vyprávěním co nejrychleji k závěru. Nejnáročnější pro mě byly dialogy. Jazyk byl těžkopádný, neefektivní, neustále jsem ho vyhlazovala, snažila jsem se, aby text plynul, ale on se neustále zadrhával. Nakonec jsem ale knihu dopsala. Poprvé se mi podařilo vystavět větší, uzavřené vyprávění a myslím, že už tehdy se v něm objevily stopy, které se později vracely v mých dalších knihách. Dnes mohu říct, že je to druh příběhu o touze po poznání jakéhosi smysluplného a významuplného zarámování lidského života. Přesně si pamatuji na den, kdy mi poštou přišla vytištěná kniha. Viděla jsem své jméno na obálce a tehdy začal román žít svým životem. Byla tady šance, že bude žít mezi lidmi.