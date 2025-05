O světě, co roste do výšky

Před plánovaným příjezdem polské nobelistky Olgy Tokarczuk (1962) na jubilejní třicátý veletrh Svět knihy se objevila otázka, co z jejího díla ještě vydat v češtině, když už téměř vše z osmnáctky jejích titulů v překladu vyšlo. Volba padla na šestatřicet let starý prozaický debut Cesta lidí Knihy, a je to dobře. Román totiž předznamenal to, co se později stalo pro její psaní charakteristické: magické příběhy s univerzálním sdělením, napojené na minulost a čerpající z literárního bohatství.