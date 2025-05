Výstava týdne: Když se egyptologové spojí se současným uměním, je radost se na to dívat

HYB4 Galerie sídlí v Kampusu Hybernská, který se v posledních letech proměnil v oázu kreativity pražských vysokoškoláků rozličných škol a oborů. Nápad umístit do ní společný projekt Českého egyptologického ústavu Filozofické fakulty UK a výběru našich současných výtvarných umělkyň a umělců byl trefou do černého: výstava Stvoření – Mýtus – Umění, která trvá do neděle 18. května, prezentuje nádherné sepětí mezi vědou a kulturou, racionalitou a emocemi, vzděláním a zábavou.