Událost týdne: Trump se Hollywoodu nejspíš jen tak nevzdá

Pro Donalda Trumpa to bylo pondělí jako obvykle, pro globální filmový průmysl tak trochu šok. Americký prezident oznámil na své sociální síti Truth Social, že zavede stoprocentní cla na filmy „přicházející do Ameriky vyprodukované v zahraničí“. Dodal, že „CHCE, ABY SE FILMY ZNOVU NATÁČELY V AMERICE!“. Neuvedl, jak by měla cla vypadat, z čeho by se počítala (filmy nejsou zboží, ale služba), jestli by platila i pro seriály a jak by se řešily případy, kdy se natáčí v USA, ale postprodukce se dělá mimo, či naopak. Už vůbec neřešil reciprocitu, kdy by dotčené státy kontrovaly uvalením cel na americké filmy.