Seriál týdne: Andor je malá revoluce v bobtnající franšíze Hvězdných válek

Seriál se tím posunul do napínavého špionážního žánru, v němž se hraje o ideje, svobodu a pravdu. To s sebou nese dilemata a otázky spojené s emocemi a vnitřními dramaty, které přesahují fantasy svět: čemu a komu věřit, co a koho je „nutné“ obětovat, co stojí revoluce a stojí vůbec za to? Realistické politické motivy jako vězeňsko-průmyslový komplex, autoritářství či postpravdivá realita přibližují Andora Zemi roku 2025. Zároveň si seriál drží mytologické kvality, jež Hvězdné války charakterizují. Samotný Andor tak působí v celé bobtnající franšíze jako malá revoluce.