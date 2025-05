Řítí se na nás dokonalá bouře

Zatímco Bílý dům zaměstnává naši pozornost pokračující celní válkou proti světu, o kousek dál na Pennsylvania Avenue připravuje Kongres návrh zákona o státním rozpočtu, který by mohl mít velmi podobné následky. Pokud zákonodárci obnoví daňové škrty prezidenta Donalda Trumpa z roku 2017, uzákoní všechny jím nově navrhované a nesníží výdaje, zvýší během deseti let státní dluh až o devět bilionů dolarů (podle nestranické nadace Petera G. Petersona). To by znamenalo jeden z největších deficitů v poměru k hrubému domácímu produktu v historii – a to v době míru, a navíc bez pandemie. Zároveň Washington zvyšuje cla na téměř všechny dovozy do země. V globální ekonomice se možná schyluje k dokonalé bouři.