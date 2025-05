Bránit se extrému, nebo bránit demokracii?

Co se stalo? Během posledního dubnového víkendu se zastánci svobodného práva žen na potrat postavili do cesty aktivistům Hnutí pro život, kteří naopak požadují potraty v Česku, po vzoru nejkonzervativnějších států světa, zakázat. Blokáda, na niž se zastánci svobodné volby žen svolávali dlouho dopředu, byla nakonec úspěšná a tábor „pro život“ se do cíle svého pochodu, tedy na Václavské náměstí, nedostal. Domů si tak jeho účastníci odnesli křivdu z porušení demokratických principů a podobně jako senátor Hraba volají po přísných trestech, někteří z blokujících byli totiž obviněni z přestupku.