Skončil rok 2024 a začal rok 2025. Prvním českým miminkem narozeným v letošním roce se minutu po silvestrovské půlnoci stala Tamara z Bučovic. Pošty, banky a zdravotní pojišťovny začaly přijímat eDoklady. Ruský vůdce Vladimir Putin oznámil, že bude jednat o míru na Ukrajině až poté, co NATO stáhne společné jednotky ze svých členských zemí ve střední a východní Evropě. Kliky, sedy lehy a jízdu na rotopedu nahradil v armádních testech fyzické zdatnosti uchazečů hod medicinbalem a dřepy s pětikilogramovou zátěží. Ne všichni budou v první linii, máme i druhou a třetí linii a opravdu stojíme i o specialisty, u kterých nebudeme trvat na tom, aby fyzicky byli na úplně top úrovni, vysvětlil změkčení testů šéf oddělení armádní tělesné výchovy plukovník Jiří Malík s tím, že nespecialisté budou mít rok času na to, aby po eventuálním tréninku vykázali zdatnost podle předchozích přísných zkoušek. Hrob bojovníka z germánského kmene Langobardů s mečem po boku objevili archeologové při vykopávkách v Držovicích na Prostějovsku. Předsednictví Evropské unie se po maďarské přestávce ujalo Polsko. V Uherském Brodě vykolejil prázdný osobní vlak. V rámci opět sílícího podezření, že nedávnou ničivou pandemii nemoci covid-19 vyvolal uměle zmutovaný virus uniklý z čínské laboratoře, vyzvalo vedení Světové zdravotnické organizace (WHO) čínskou vládu, aby už konečně vyslyšela „morální a vědecký imperativ“ a poskytla odborníkům svoje dosud utajovaná data nutná k pochopení původu viru. Bez mezinárodní spolupráce a otevřeného sdílení informací svět nemůže vyřešit mysterium covidu-19 a adekvátně se připravit na obranu proti epidemiím a pandemiím budoucnosti, napsala ve své čerstvé výzvě WHO; vládnoucí čínští komunisté vzápětí odpověděli, že ohledně viru dala Čína k dispozici „skoro úplně všechno a svými vědeckými daty přispěla nejvíc ze všech ke globální vystopovatelnosti jeho pohybů“. Záplavy lyžařů přivedly na hranu kolapsu zdejší oblíbená horská střediska a starostové nejnavštěvovanějších obcí vyzvali lidi z měst, aby radši jezdili jinam. Uplynulo 83 let od chvíle, co z anglického bombardéru vyskočily nad Protektorátem Čechy a Morava paradesantní skupiny Silver A, Silver B a Anthropoid, jejichž členové Alfréd Bartoš, Josef Valčík, Jiří Potůček, Jan Zemek, Vladimír Škacha, Jozef Gabčík a Jan Kubiš měli za úkol připravit atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Oslnění sluncem způsobilo řetězovou nehodu pěti aut, při níž se zranilo dvanáct lidí na silnici první třídy u severočeské Chrastavy. Začala stavba další části Pražského okruhu. Ministerstvo školství schválilo revidované rámcové vzdělávací programy omezující „absurdní biflování“ a zavádějící povinnou výuku angličtiny od první třídy základních škol. I kdybychom ještě několik let neměli stejné platy jako v Německu, jistě by naši budoucí prosperitu podpořilo i to, kdyby byly stejně jako v Německu vypláceny v evropské měně, řekl prezident republiky Petr Pavel ve svém novoročním projevu a zároveň konstatoval, že „i když nepochybně existují oblasti, ve kterých dlouhodobě ekonomicky zaostáváme a naše reálné mzdy rostou spíše pomalu, celková ekonomická situace našeho státu není špatná“. S průměrnou teplotou 13,3 stupně Celsia překonal loňský rok dosud rekordní léta 2018 a 2023 a stal se nejteplejším rokem od začátku měření v roce 1775, oznámili meteorologové z pražského Klementina.