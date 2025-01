Události v kultuře

A byla to z velké části právě zásluha Dušana Holého, který zemřel 2. ledna ve věku 91 let, že místní tradice předávání písní z generace na generaci nezanikla, přežila technologické i civilizační změny druhé poloviny 20. století a je vitální i v novém tisíciletí. Holý začal zdejší hudbu vnímat zcela přirozeně, zněla v jeho rodině. Otec i babička jej k tomu vedli a byly to později právě babiččiny písně, které už jako středoškolák zaznamenával a archivoval. Zájem pochopitelně umocnilo i to, že v blízkém sousedství Holých bydlel vůbec nejproslavenější muzikant tohoto regionu, primáš Jožka Kubík. V dětství pak hrával s o něco mladším Martinem Hrbáčem, který na Kubíkův odkaz plynule navázal.