Ten, který ochraňuje vlky

Z Polska vlci nikdy na rozdíl od velké části západní Evropy nezmizeli. Od roku 1998 jsou zde přísně chráněni, ale člověk jakožto nepřítel zůstává – osidluje čím dál větší plochy země a ukrajuje z divoké přírody. Do toho započítejme síť dálnic, pytláky i myslivce, stejně jako stále trvající, historickou i mytologickou averzi některých lidí (nebezpečné smečky táhnoucí krajinou, alfasamectví, údajná likvidace slabých kusů společenství). Zásadní a leckdy vypjatý střet probíhá mezi ochránci zvířat a farmáři, kteří se před vlky snaží uchránit svá stáda i za cenu jejich likvidace. Jako by se tradiční obrana v podobě pasteveckých psů a ohrad nenosila. To ostatně platí po celé Evropě včetně Česka (nedávno EU snížila stupeň jejich ochrany, což může usnadnit odstřel).