Nad čím truchlí i Donald Trump

Náš newsletter je propojen se stejnojmenným podcastem, na kterém se spolu se mnou podílí Barbora Chaloupková a Štěpán Sedláček. A hned na úvod roku bych vás rád pozval na živé natáčení další epizody, které se uskuteční 9. ledna v 19.00 v pražském klubu Rock Café. Bára tráví velkou část roku v New Yorku, ale teď je na pár týdnů v Česku, a toho by byla škoda nevyužít. Budeme se snažit shodnout na tom, jak si dnes Američané představují svoji budoucnost a zda se v tom nějak liší od nás, kteří žijeme v Evropě. A protože budeme natáčet naživo, budete se samozřejmě moci zeptat na cokoli, co vás zajímá.