Jak slavit tu zvláštní směs radosti a smutku, jež v sobě pojí výročí „osvobození“?

Je to docela úleva, že se nebudeme tento týden propadat hanbou při pohledu na českého prezidenta, jak stojí někde na Rudém náměstí v Moskvě a v podivné společnosti vzdává hold nejnebezpečnější armádě světa. Právě tak to dělala předchozí hlava státu před pěti nebo deseti lety, kdy se slavilo 75. a 70. výročí konce války. Letos česká delegace na rozdíl od Slováků do Ruska nepoletí, ale o to víc můžeme přemýšlet, jak si 80. výročí – stále stěžejní události naší doby – připomenout.