Není nic horšího než plýtvat talentovanými dětmi. Tak proč to Česko dělá?

Tak zhruba vypadá schéma vztahu té nejpraktičtější politiky a života v tyto dny, kdy se opět konají přijímačky na střední školy a desetitisíce rodičů trnou, jak jejich dítě dopadne a jak velké bude jeho první skutečné životní zklamá- ní. Právě kvůli fatální povaze těch několika dní, kdy se o šancích dětí i budoucnosti této země rozhoduje, je bezpodmínečně nutné, aby se na ně politici dlouho dopředu připravovali. Nemělo by to být až tak těžké. Je třeba sledovat populační křivku a neustále promýšlet investice do nových školních budov, tříd a učitelských sborů. Když ale tohle víme, proč se to neděje?