Když konspirátor získá moc

Z varovného tónu jeho slov, že „toto má v sobě čtyřicet tisíc lidí“, se zdá, že jde nejspíš o obrázek vakcinační látky. „Tento obrázek je náš. Slovenský. Tak mi vysvětlete, co to je,“ vybízí sál plný novinářů, kteří si pro informace přišli. Přistupuje k obrazovce a ze změti tvarů na obrázku si vybírá drobné bílé obdélníčky. „Víte někdo vůbec, co je na tomto obrázku? ŠÚKL, Sabaka, Klempa, Visolajský?“ jmenuje adresáty dotazu, Státní ústav pro kontrolu léčiv, v němž před pár lety covidové vakcíny procházely schválením, významné vědce oboru infektologie a virologie a šéfa lékařských odborů. Odmlčí se. Napjatí novináři v sále čekají na rozuzlení, které užuž musí přijít. „Co je to? Co jsou ty plátky?“ ukazuje Kotlár znovu na bílá místa na fotce. „Co to je?“ opakuje se zrakem upřeným do kamery. „Vy nevíte? Protože já to vím,“ dodá. „Ne, nevíme,“ říká redaktorka TV Markíza. „Neptám se vás, ptám se Klempy,“ zpraží ji Kotlár a znovu stočí zrak do kamery. „Co to je? Co to je, ten pláteček?“ Novinářům pak oznámí, že to neprozradí: „Ať vám to řekne ŠÚKL.“