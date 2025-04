Když člověk vyhraje, tak může něco říct

„Deset let jsem střízlivej a čistej. Jsem léčenej alkoholik a feťák. O tom se u nás moc nemluví, protože my jsme přeci země piva,“ uvedl. „A chtěl bych říci komukoli, kdo tady sedí nebo se na to kouká, že jestli to zvládne takový šašek jako já, tak na to máte taky. Strašně vám věřím,“ dokončil proslov, který ukázal, jakou sílu může mít, když na jinak provozně plynoucím ceremoniálu zazní něco podstatného.