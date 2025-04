Výstava týdne: Martin Velíšek bourá na Hluboké předsudky o starém i současném umění

Kurátorka Dita Kozler loni pomáhala dávat dohromady novou stálou expozici Alšovy jihočeské galerie v Českých Budějovicích Chrámem, kruhem, strání. Také její aktuální krátkodobý projekt (trvá do 11. května), který v domovské instituci připravila pro zámeckou jízdárnu v Hluboké nad Vltavou, by klidně mohl mít dlouhodobý charakter. Šestapadesátiletý malíř Martin Velíšek totiž svou tvorbou nabízí naprosto ideální vstup do světa umění i pro ty, kteří mají pocit, že je buď nezajímá, nebo o něm naopak vědí všechno, kteří si zkrátka myslí, že je umění nemůže vůbec ničím překvapit a zaujmout. Velíškova výstava Apropriace všechny tyto předsudky zbourá během pár minut.