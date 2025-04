Umí Oldřich Kaiser zahrát, že je nejlepší herec?

Budu se stěhovat do Grónska. Chci pozorovat, jak tají ledovce,“ nabízí herec Oldřich Kaiser do telefonu argument, proč si možná nenajde čas na schůzku. Hovor sice pokračuje půl hodiny, ale na druhém konci sluchátka je nemožné zjistit, co je pravda a co fabulace. Z pracně dohodnutého srazu nakonec na poslední chvíli sejde, protože devětašedesátiletý herec se prý necítí dobře. Dlouhý telefonát však skvěle ukazuje to, co umí Oldřich Kaiser bravurně. Mystifikovat a hlídat si soukromí. Režisér Jiří Havelka, který ho obsadil do filmu Zahradníkův rok, za nějž nedávno získal Cenu kritiky i Českého lva za herecký výkon v hlavní roli, tomu říká „mystifikační brnění“. Herec se jím prý brání před okolním světem nebo se jednoduše „vyrovnává s existencí“. Dává to smysl: Oldřich Kaiser je superstar tuzemské komiky, notoricky známá postava – a svým způsobem veřejný majetek. Kvůli mnoha alkoholovým excesům, obnažování, návštěvám veřejných domů či zdravotnímu stavu ho byl – a dodnes je – plný bulvár. Jeho pracovní příběh je zároveň ve stínu. Všichni oslovení režiséři a režisérky, s nimiž pracoval, jako třeba Maria Procházková (obsadila ho do Žraloka v hlavě), Viktor Tauš či zmíněný Havelka, stejně jako jeho kolegové z divadla, o něm mluví v superlativech. Dle nich je „geniální herec“, soustředěný a zvídavý profesionál, který má respekt k textu, ale také umí přinést „cosi“, co dokáže jen málokdo. Co to ale je? Proč už půl století nemůže tuzemské publikum z Oldřicha Kaisera odtrhnout oči? A má smysl brát vážně jeho slova o tom, že na prahu sedmdesátky končí?