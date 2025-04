Co když vás zradí nejbližší?

Na úvod trochu zvláštní otázka. Co potřebujete, abyste mohli na každodenní bázi fungovat v lidské společnosti? Abyste mohli nastoupit do autobusu, nechali své dítě ve školce, objednali se na vrtání k zubaři, chodili do práce, měli blízké vztahy s lidmi? Bez čeho se nakonec neobejdete ani při čtení tohoto článku? Není to jen jízdenka, mateřinka v místě bydliště, dobré zdravotní pojištění nebo brýle na čtení. Je to základní důvěra v jiné lidi: že vás bezpečně dovezou na místo, že se vám postarají o potomka, že plomba bude sedět, že dostanete výplatu. Že si tenhle článek nevymýšlí.