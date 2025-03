Album týdne: Vztyčené prostředníčky německé punkové formace Team Scheisse

Když člověk nedokáže něco zásadního říct během dvou minut, stojí ta myšlenka vůbec za to? To je otázka, kterou si s každou písní klade brémská punková formace Team Scheisse, a i proto málokterá z jejich písní ony dvě minuty přesáhne a většina jich je i mnohem kratších. Po loňském turné, které se zastavilo i v pražském klubu Rock Café, vydává jeden z velkých objevů německé punkové scény posledních let novinku nazvanou 20 Jahre Drehorgel.