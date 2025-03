Po sérii slunných a teplých dní s teplotami kolem dvaceti stupňů Celsia přišla prudká změna, ochladilo se a padal sníh. Prach ze Sahary zabarvil dožluta celé nebe. Česká veřejnost si s radostí a vděkem připomněla šestadvacáté výročí našeho vstupu do NATO. V okolí Chebu bylo nalezeno dvacet mrtvých labutí a veterináři převezli jejich těla k pitvě za účelem zjištění příčiny smrti. Noviny přinesly zprávu, že Ukrajina přijala americký návrh na třicetidenní příměří ve válce s Ruskem a Spojené státy jí pak obnovily svoji nedávno zastavenou vojenskou a zpravodajskou pomoc. Jejich rychlá reakce a odhodlání zaslouží obrovské uznání a obdiv. Tento čin není jen ukázkou statečnosti, ale také připomínkou, jak důležitá je lidská solidarita a ochota pomáhat v nouzi, pochválilo vedení táborské nemocnice svého řidiče sanitky Martina Černého – v únoru totiž při návštěvě Prahy spolu se svým synem při procházce na Černém Mostě skočili do rybníka Aloisov a zachránili dva chlapce, pod kterými se probořil led. V klecích plzeňské zoo se ze zimního spánku probudili všichni tři tamní medvědi. Policie se začala zabývat případem lékaře z Litvínova Marka Slaměníka, který – místo aby poslal vzorky tkáně do specializované laboratoře – sdělil mladému pacientovi diagnózu nevyléčitelné smrtelné choroby na základě zcela vymyšlených testů, a vystavil ho tak zbytečnému utrpení spojenému s těžkou léčbou; Česká lékařská komora pak po průtazích a stížnostech rodiny lékaře potrestala ročním podmínečným vyloučením. S hanbou a kajícností připouštíme, že jsme nedokázali stát tam, kde jsme měli stát, že jsme včas nerozpoznali rozsah a závažnost škod postihujících mnohé životy, omluvili se biskupové zdejší katolické církve ve společném prohlášení za to, že dlouho nechtěli naslouchat obětem sexuálního zneužívání a násilí ze strany katolických kněží a že se snažili zametat tyto případy pod koberec. Proudy vody náhle crčící ze stropu vedly k okamžitému uzavření stanice pražského metra Florenc. Premiér Petr Fiala pozval lídry všech parlamentních stran k jednání o tom, jak v době ruské agrese a změn v americké zahraniční politice zajistit a ubránit bezpečnost Česka; vůdcové opozičních hnutí Tomio Okamura a Andrej Babiš pozvání odmítli. Ze Žďákovského mostu skočil přímo před očima kolemjdoucích do orlické přehrady neznámý sebevrah a policie vyhlásila po jeho těle zatím marné pátrání. Neuvidíme Velký třesk, ale uvidíme jeho následky, citovala média slova, kterými hlavní vědec mise NASA Jamie Bock doprovodil start nového dalekohledu SPHEREx, který by měl ze svého stanoviště ve vesmíru přinést nové informace o počátcích vesmíru, o vzniku a vývoji galaxií a o tom, proč se vesmír krátce po svém vzniku začal tak rychle rozpínat. Meziroční únorová inflace poklesla z 2,8 na 2,7 procenta. Bezpečnostní poradce poslankyně Heleny Válkové (ANO) Martin Suchánek si přinesl na jednání do sněmovny zbraň, kterou pak zapomněl na toaletách, a později způsobil poplach nahlášením ztráty; pistole se nakonec našla na jiných toaletách, než poradce označil, a vedení sněmovny vyzvalo zákonodárce k důslednému odkládání osobních zbraní v sejfu recepce. Po sérii chladných a deštivých dnů zažijeme příští týden návrat slunečného počasí, vzkázali veřejnosti meteorologové.