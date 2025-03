Jak nenaletět

Připojovat se k veřejným wi-fi sítím vždy vyžaduje obezřetnost, protože obvykle jsou jen velmi slabě zabezpečené. Pokud je vedle jejich názvu ikona otevřeného zámku, může se ke sdíleným datům dostat kdokoli. Proto se nedoporučuje vstupovat přes ně do internetového bankovnictví nebo zadávat citlivé údaje. Navíc se některé hotspoty jen tváří, že patří ke kavárně, hotelu nebo letišti, kde se právě nacházíte. Ve skutečnosti je tak mohli pojmenovat podvodníci, aby se k vašim datům dostali. Pokud si nejste jisti důvěryhodností sítě, raději se nepřipojujte. Krajně podezřelé je i to, když je pro vstup do veřejné wi-fi sítě potřeba vyplnit například údaje k platební kartě nebo číslo občanského průkazu.