Gisèle Pelicot udělala něco naprosto neslýchaného, totiž rozhodla se neskrývat a veřejnou prezentací poukázat na to, kdo nese skutečnou hanbu těchto zločinů – nikoli oběť, ale násilníci. Po několika týdnech soudního procesu si dokonce sundala sluneční brýle, kterými si dosud chránila svůj intimní prostor, a pohlédla tak do tváře pachatelům. „Přišel okamžik, kdy cítila, že už se nepotřebuje chránit. Přestala své brýle potřebovat,“ komentoval to Babonneau, a ilustroval tak pomalou proměnu „upřímné… a velmi skromné ženy, která do soudního procesu vstoupila jako člověk velmi zraněný, šokovaný ohlasem veřejnosti a stále se velmi stydící za to, co se jí stalo“. A těžko se jí divit. Kromě násilí, kterým strádala, ztráty paměti, poruchy řeči, pocitu, že přišla o deset let života, utrpěla i rozpad rodiny a velký pocit zrady člověka, kterému důvěřovala – a který měl stát po jejím boku.