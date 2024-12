Krajina po bitvě 

Na tenhle obrázek si vzpomenu, když přemýšlím, co čeká Ukrajinu v roce 2025. Jednání o příměří, prosazovaná americkým prezidentem Donaldem Trumpem, mohou dopadnout jakkoli. Přemýšlení o tom, co čeká ukrajinskou společnost, až utichnou zbraně, ale přibývá. A nejsou to jen přitažlivé předpovědi.