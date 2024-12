Jaká síla přenesla ty ohromné balvany!

Onu (dle autora a jeho pravé ruky Tomáše Pospěcha) nejlepší čtyřicítku v knize doprovázejí texty archeologa Alaina Schnappa a hlavně citáty cestovatelů a objevitelů, kteří se jimi kochali už stovky let před Koudelkou. Platí to třeba pro kamenný amfiteátr v řeckém Epidauru ze 4. století před Kristem, o kterém si 500 let po jeho vzniku cestovatel a zeměpisec Pausaniás poznamenal: „V posvátném okrsku mají Epidaurští divadlo, jež si podle mého soudu nejvíce zasluhuje pozornosti. Římská divadla sice předčí všechna ostatní výpravou, velikostí pak to arkadské v Megalopoli. Který však stavitel by měl odvahu závodit s Polykleitem, pokud jde o soulad a krásu? Polykleitos byl totiž ten, kdo vytvořil toto divadlo.“