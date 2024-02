Legenda na stojáka

Spousta pamětníků s nadšením vzpomíná na legendární Automat Koruna v přízemí secesního paláce na dolním rohu Václavského náměstí, který fungoval od počátku třicátých let až do první poloviny devadesátých let 20. století. Jeho zlatou érou však nepochybně byla padesátá léta, kdy ztělesňoval ideální dobové představy o žádoucí proměně veřejného stravování pro pracující v masovou restauraci-továrnu, kde se člověk dobře a rychle nají, takže se nezdrží od budovatelské práce; automat se ale těšil přízni třeba i prezidenta Antonína Zápotockého, který sem údajně chodil na vyhlášené párky v ovčím střívku.

Žádné vysedávání