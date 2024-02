Rakušan a návrat politiky

Vítu Rakušanovi se splnil sen většiny politiků. Dokázal ve světě roztříštěné pozornosti zaujmout, jeho cesty do regionů, kde vládní strany spíše budí zlost než spokojenost, přitáhly média, sociální sítě a mluví se o nich mezi lidmi. To se vládním politikům dlouho nepovedlo. Aktuální povyk ukazuje několik rozměrů české scény a stojí za to je podrobně zkoumat.

Všeříkající je už překvapení, že se někdo z vládních reprezentantů chová jako politik. Premiér i ministři totiž vystupují spíše jako jacísi správci. Svými výroky a projevy se nesnaží získávat a přesvědčovat veřejnost, ale vyprávějí, jako by se jejich kroky rozuměly samy sebou. Jsou nutné, proto je děláme. Nerozumíte? Tak si kupte učebnice a studujte. Zástupce pětikoalice vídáme také téměř výhradně v záběrech z parlamentu, vlády a ministerstev, což je sterilní prostředí, většině lidí vzdálené. O úspěchu jakékoli myšlenky přitom rozhoduje schopnost umět ji vysvětlit, ošklivěji řečeno prodat veřejnosti.

Ministr vnitra a šéf hnutí STAN Rakušan si nechal poradit od marketingových stratégů, že takhle to dál nejde a musí být aktivní. Ukázat, že se nebojí, má co říct a není vazal ODS. Tomu se téměř nedá nic vytknout. Zvolená podoba navíc poprvé obrátila role, dosud různí dezinformátoři využívali ke své propagaci politiky, které naháněli s mobilem v ruce, aby všem ukázali, jak nepříjemné otázky jim umí klást. Tady je de facto Rakušan pozval, a udělal z nich užitečné idioty, protože širší veřejnost poprvé viděla, jak agresivní, vulgární a hloupí jsou. A oni se u toho ještě natáčeli a posílali to dál. Tomu se říká majstrštyk.

Ano, je tu ale… Marketingoví stratégové mohou vymyslet skvělou kampaň, zapojit sociální sítě, využít kamery či zmatené trolly,