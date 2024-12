Josef Bolf ubral plyn – a dělá nejlepší malby v životě 

Je to pro mě zázrak. Můžu dělat to, co mě baví, a mám na to čas i prostor,“ popisoval před patnácti lety malíř Josef Bolf v Respektu svou tehdejší situaci, kdy se jako osmatřicetiletý autor temných, autobiograficky laděných pláten konečně začal přesouvat z kolonky okrajový talent do centra zájmu galerií i sběratelů. Také díky němu si mohl pořídit malý ateliér v (dnes už zbourané) karlínské továrně, zároveň se však v onom roce 2009 bál, „aby se něco nestalo“. Dnes je mu třiapadesát a těch věcí se mu za patnáct let přihodila spousta.