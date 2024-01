Kdo se hodí na hokej?

To video měly možnost vidět všechny české holky: dvacet jejich krajanek v rozmezí patnácti a sedmnácti let se v oparu euforie valilo v hokejových výstrojích chodbou zimního stadionu ve švýcarském Zugu, aby v šatně oslavily senzační české vítězství nad Kanadou a zisk historicky prvních stříbrných medailí ze šampionátu zdejších hráček do osmnácti let.

A všechny české holky je teď mají možnost napodobit. Zažíváme totiž v jednom směru unikátní časy: na pomyslné výšiny zájmu se dere zvláštní sport – ženský hokej. Zvláštní proto, že je stále ještě relativně neokoukaný, zároveň se ale opírá o pevnou tradici mužského ekvivalentu, a má tedy velkou šanci rychle dorůst ke světové špičce.