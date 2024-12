Zázračné místo, kde neplatí zákony

Dvaapadesátiletý americký investigativní reportér Ian Urbina nejlepší profesní léta zažil na vrcholu sil ještě předtím, než začala média všude po světě ztrácet publikum a tím i peníze a vliv. Včetně jeho domovského listu The New York Times, pro který pracoval přes patnáct let. Právě pro NYT také vznikala od roku 2015 série reportáží, kterou o čtyři roky později završil knihou Oceán mimo zákon. Četba strhujícího špalku, jehož překlad vydalo v edici Prokletí reportéři nakladatelství Absynt, je i nejlepší odpovědí na otázku, proč po titulu sáhl Leonardo DiCaprio, který pro Netflix chystá jeho filmové zpracování.