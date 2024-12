Bájné zvíře jménem algoritmus udělá hit téměř z čehokoli

Před necelými deseti lety Netflix svůj algoritmus opředl magicky svůdným marketingem. Sliboval obsah pečlivě vybraný podle vkusu každého předplatitele a pohodlí. Technologie ví, co divák chce, ještě dřív, než to ví on – a pohotově mu to předloží. Měl pomoci orientovat se v „bezbřehé nabídce“ filmů a seriálů – dnes jich videotéka obsahuje více než 15 tisíc – a probírat se jimi po vlastní ose je spíš nemožné.