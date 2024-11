„Opravdu mě překvapilo, co se strhlo.” Slam poetry zachraňuje životy

Je to zábavné, někdy dojemné, jindy smutné. Má to schopnost přitáhnout laiky k poezii i šířit osvětu o politice, životním prostředí nebo mentálním zdraví. Slam poetry – specifická forma autorské recitace – vznikla jako termín už na konci osmdesátých let v Americe, ale v posledních dvaceti letech je stále oblíbenější i v Česku. A postupně zjišťujeme, že autorská poezie přednášená naživo může obohatit výuku na školách nebo lidem velmi stravitelnou formou pomoci s duševními obtížemi.