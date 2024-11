Psát s představou, že máte na něco vliv, by byla chyba

Musela bych se zamyslet a přepočítat to. Jen od března do srpna vznikal na týdenní bázi newsletter Swift Notes. Rozhodla jsem se do něj pustit v okamžiku, kdy se v únoru nikdo nemohl hnout, aniž by narazil na nějakou zprávu o Taylor Swift. Tým jejího přítele byl v Super Bowlu, chystalo se vydání nového alba, spekulovalo se, jestli se zapojí do předvolební kampaně. Když pracujete v redakci, která se dělí na jednotlivé sekce, tak Taylor Swift zasahuje do všech. Hodí se do rubriky financí, do školství, turismu, kulturního průmyslu, do politické rubriky. Proto mě napadlo, že by bylo skvělé mít newsletter, který by všechny perspektivy spojil dohromady.