Co říkají americké volby o těch českých

Volby každopádně nabízejí několik podnětů i pro nás. Například antikampaň funguje jedině tehdy, když se vymezuje proti tomu, kdo vládne. Donalda Trumpa nezastavili voliči v roce 2016, i když měli všechny indicie, že bude vládnout, jak nakonec vládl. Stála proti němu Hillary Clinton, tedy zástupkyně tehdy vládnoucí síly. To stačilo. Naopak čtyři roky poté Trump s ostudou skončil, kampaň proti němu zafungovala. Letos Trump vyhrál přes všechno, co o něm voliči vědí, protože opět kandidoval proti zástupkyni vlády. Je velmi pravděpodobné, že plán Spolu vsadit dominantně na kampaň „Antibabiš“ tentokrát nevyjde. Jsou u moci, on v opozici.